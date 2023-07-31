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НовостиОбщество31 июля 2023 13:26

Вильфанд пообещал 30-градусную жару в Москве в начале августа

Ночью столбики термометров будут показывать плюс 16-18 градусов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Москвичей ждет комфортная и теплая погода

Москвичей ждет комфортная и теплая погода

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве в начале августа ожидается по-настоящему летняя погода – воздух будет прогреваться выше плюс 30 градусов, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, в среду столбики термометров покажут плюс 26-28 градусов, а в пятницу показатели приблизятся к 30-градусной отметке. Теплее всего будет в выходные – плюс 29-32 градуса. Вильфанд отметил, что температурный фон будет немного выше нормы климата.

Метеоролог добавил, что ночи в столице также будут жаркими – около плюс 16-18 градусов. В течение недели местами пройдут кратковременные дожди, возможны летние грозы.

«Поэтому погода на этой неделе будет очень комфортная. С одной стороны, в начале августа ожидается очень теплая погода, с другой – не изнуряющая жара», - резюмировал он.

Ранее KP.RU писал, что Июль 2023 года в Москве вошел десятку самых дождливых за всю историю наблюдений.