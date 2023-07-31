Вильфанд: купальный сезон в Москве возобновится в выходные

В Москве купальный сезон возобновится к выходным Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве купальный сезон возобновится к выходным, вода в водоемах прогреется до плюс 21 градуса, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на научного Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«На прошлой неделе был перерыв купального сезона из-за похолодания и дождей. Водоемы охладились. А такая погода, как будет на этой неделе, позволит возобновить купальный сезон», - отметил он.

Синоптик добавил: по поверью 2 августа, в Ильин день, купальный сезон заканчивается, однако в столице он, наоборот, начнется. По словам Вильфанда, в пятницу, 4 августа, воздух в столице прогреется почти до плюс 30 градусов, в субботу и воскресенье в городе будет еще теплее.

Ранее KP.RU писал, что Вильфанд спрогнозировал 30-градусную жару в Москве в начале августа. Ночи будут теплыми – ожидается плюс 16-18 градусов.