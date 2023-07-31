В Москве раскрыли убийство двух школьниц, совершенное в 1989 году

Обвиняемый и его друзья надругались над школьницами, а затем задушили их Фото: прокуратура Москвы

В Москве перед судом предстанет 57-летний мужчина, обвиняемый в убийстве двух школьниц, совершенном более 34 лет назад. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в 28 марта 1989 году в Москву из другого города приехали две 16-летние школьницы. На следующий день у метро «Ботанический сад» с ними познакомился мужчина, После он представил девочка еще двух мужчин, среди которых и был обвиняемый.

Так, 30 марта мужчины обманным путем уговорили школьниц сесть в их автомобиль. Во время поездки обвиняемый уснул, а двое его знакомых завели девочек в парк и изнасиловали их. Потерпевшие школьницы заявили, что обратятся в полицию. Тогда преступники напали на несовершеннолетних: они избили их, затем обвиняемый задушил одну из жертв ремнем, а его сообщники – убили ее подругу.

Уголовное дело направят в суд, обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело в отношении его сообщников прекратили из-за их смерти.

Ранее KP.RU писал, что мужчина зарезал жену во время ссоры на востоке Москвы.