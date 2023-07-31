Мужчина похитил более 18 тонн сыра на 1 млн рублей со склада комбината в Москве

Уголовное дело направили в суд Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве перед судом предстанет мужчина, похитивший 18 тонн сыра со склада комбината, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Злоумышленник под видом сотрудника логистической организации приехал на складской комбинат на Производственной улице. Он погрузил в машину продукцию, предназначенную для отправки в одну из компаний, и уехал. Но в назначения мужчина не прибыл: он отогнал фуру на стоянку в Подмосковье, а затем продал сыр. Сумма материального ущерба составила свыше 1 миллиона рулей.

Правоохранители задержали афериста. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурант находится под стражей. В ближайшее время дело направят в суд.

Ранее KP.RU писал, что начальник участка и его заместитель украли три тонны проволоки со стройки у аэропорта Внуково. Сумма материального ущерба составила 130 тысяч рублей. Подозреваемых задержали.