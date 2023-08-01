Автомобиль загорелся на 38-м км МКАД в Москве

На месте происшествия работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

Автомобиль загорелся на внутренней стороне 38-го километра МКАД в районе Ясеневского лесопарка, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта днем 1 августа.

На месте происшествия работают оперативные службы города, в частности полиция и пожарные. Спасатели тушат огонь, транспортное средство практически полностью выгорело. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавил, что движение на участке затруднено: для проезда доступно четыре полосы из шести. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что в Москве два человека пострадали в ДТП на Молодогвардейской улице. Они получили незначительные повреждения, госпитализация не потребовалась. На месте аварии работали оперативные службы города. Движение на участке было затруднено.