Вильфанд спрогнозировал 34-градусную жару в столичном регионе с 6 августа

Москвичей предупредили о 34-градусной жаре в выходные Фото: Андрей АБРАМОВ

В Московском регионе в воскресенье и понедельник, 6 и 7 августа, ожидается жаркая погода. Воздух прогреется до плюс 34 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, уже в пятницу столбики термометров покажут 28-30 градусов тепла, в субботу – плюс 30-32 градуса, а в воскресенье достигнут отметки в плюс 34 градуса.

« Конечно, это опасная погода для москвичей. Конец недели - начало следующей будет самым жарким периодом нынешнего сезона», — отметил он.

Вильфанд предупредил, что после знойных дней в столице станет немного прохладнее: после жары это покажется горожанам «обвалом холода», однако температурный фон вернется в климатическую норму.

Ранее KP.RU писал, что в Москве к выходным возобновится купальный сезон. Вода потеплеет до плюс 21 градуса.