Небольшой дождь и до 25 градусов тепла прогнозируют в Москве 2 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 2 августа, в Москве ожидается переменная облачность. Воздух днем прогреется до +25-28 градусов, сообщает Гидрометцентр России. В столичном регионе прогнозируют небольшой кратковременный дождь, который пройдет местами.

Ветер юго-восточный, скорость его составит 5-10 метров в секунду.

Ночью в столице продолжит местами идти небольшой дождь. Также прогнозируют пасмурную погоду с прояснениями и южный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит 16-18 градусов выше нуля.

В течение суток в Москве ожидают слегка пониженное атмосферное давление: днем оно будет на уровне 744 миллиметра ртутного столба, а ночью упадет до 743.

Ранее KP.RU писал, что по данным столичного метеобюро начало августа станет в Москве и Подмосковье самым жарким за все лето.