В Москве водитель «Ягуара» ночью на зебре сбил пешехода на самокате Фото: Сергей ГАПОН

Ночью с 1 на 2 августа на улице Вешняковская в Москве водитель «Ягуара» проехал на красный и сбил пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на самокате. В момент ДТП для него горел зеленый, рассказали в прокуратуре столицы.

17-летнего юношу доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Водитель люксового автомобиля, 28-летний мужчина, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии. Автомобилиста привлекут к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также совершенное лицом, отказавшимся от прохождения медосвидетельствования.

Ранее в столице курьер на электровелосипеде сбил 13-летнюю девочку. Школьницу госпитализировали, ведется проверка.