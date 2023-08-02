В Москве задержали 11 человек, похищавших криптовалюту у вкладчиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержали банду аферистов. Злоумышленники организовали работу кол-центра, искали людей, желающих заработать на криптовалюте, и похищали их деньги. При этом аферисты работали прямо в центре столице — в офисе делового центра «Москва-Сити», рассказали в ГУ МВД России.

Задержать удалось и руководителей, и работников коммерческой организации. Следствие выяснило, что сотрудники кол-центра искали граждан, которые желали вложить деньги в криптовалюту. Мошенники предлагали приобрести биткоины через них: для этого нужно было перечислить деньги по реквизитам банковской карты. Для звонков аферисты использовали номер, зарегистрированный на гражданина Молдовы, а банковский счет открыли на имя гражданина Украины. На полученные деньги злоумышленники покупали криптовалюту, показывали доказательства успешной сделки, после чего похищали биткоины и переставали выходить на связь.

Задержанным предъявили обвинение в мошенничестве. Девятерых из них заключили под стражу, еще двоим запретили определенные действия.

Теперь следователи проверяют, причастны ли фигуранты к аналогичным преступлениям в отношении жителей разных регионов России.

Ранее телефонные мошенники похитили у сотрудницы московского онкоцентра 1,5 млн рублей.