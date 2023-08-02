Мошенники убедили пенсионерку из Москвы продать квартиру и похитили у нее 7,8 млн рублей

Мошенники из Москвы убедили пенсионерку продать квартиру и похитили у нее 7,8 млн рублей Фото: Shutterstock

Мошенники в течение месяца звонили 69-летней москвичке и убедили женщину продать квартиру, а все деньги отдать им. Жительница столицы лишилась в общей сложности 7,8 млн рублей. Злоумышленников задержали, передает прокуратура Москвы.

Телефонные мошенники представлялись сотрудниками банка и сообщали, что квартиру пенсионерки, а также деньги с ее счетов пытаются похитить. Чтобы защитить недвижимость и сбережения, женщина сняла все свои накопления и продала квартиру. Все средства на общую сумму в 7,8 млн рублей она передала мошенникам.

Аналогичным образом в июле 2023 года сообщники обманули 73-летнюю пенсионерку. Пенсионерка отдала злоумышленникам 2,5 млн рублей.

Мужчинам, 31 и 46 лет, предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Их заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 11 человек, похищавших криптовалюту у вкладчиков.