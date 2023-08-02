МЧС предупредило москвичей о жаре до +34 градусов до 7 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС Москвы предупредило о наступлении жары до +34 градусов. Такая погода продержится до понедельника, 7 августа. Экстренное предупреждение опубликовали на официальном сайте ведомства.

По прогнозам синоптиков Росгидромет 3 августа, в четверг, в Москву придет жара. Местами ожидается до +29-31 градуса. С 5 числа воздух в регионе будет прогреваться еще сильнее — вплоть до 34 градусов выше нуля. Такая погода прогнозируется до 7 августа.

Москвичам и гостям столицы посоветовали избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых оттенков и головные уборы, а также пить больше воды. Также горожан просят купаться только на оборудованных пляжах. А в нетрезвом виде стоит избегать такого вида досуга.

Ранее KP.RU писал, что 2 августа в Москве местами пройдет небольшой дождь.