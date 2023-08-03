Нелегальный мигрант с 100 граммами наркотиков во время погони от ДПС в Москве врезался в столб Фото: ГУ МВД по Москве

Сотрудники ГИБДД, дежурившие на Станционной улице в Москве, решили проверить документы у проезжающего таксиста. Тот проигнорировал сигнал об остановке, увеличил скорость и попытался скрыться с места аварии. Мужчина не справился с управлением и врезался в фонарный столб, после чего его задержали. В салоне авто нашли свертки с наркотиками, передает ГУ МВД России по столице.

ДТП случилось на Бескудниковском бульваре. За рулем иномарки оказался 25-летний приезжий из ближнего зарубежья. Позже выяснилось, что в России он находился незаконно.

При осмотре легковушки задержанного под ковриком с водительской стороны обнаружили и изъяли 12 черных полимерных свертков с магнитами. Со стороны пассажирского сиденья нашли еще 40 грипперов с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Общий вес изъятого превысил 100 граммов. Экспертиза показала, что в пакетах был гашиш и синтетический N-метилэфедрон.

Возбуждено уголовное дело о попытке сбыта наркотиков. Фигуранта заключили под стражу. За нарушения миграционного законодательства, а также за несоблюдение требований ПДД и совершение аварии в отношении него также составили восемь протоколов по различным статьям КоАП РФ.

Ранее KP.RU писал, что в столице раскрыли преступную группу, которая занималась организацией незаконной миграции.