На природных и лесопарковых территориях Москвы усилили пожарную безопасность из-за жары Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На природных территориях и в лесопарковых зонах Москвы из-за сильной жары усилили пожарную безопасность. Особенно серьезные меры приняли в ТиНАО, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Напомним, до 7 августа в Москве прогнозируют жару до +35 градусов.

Спасатели и пожарные регулярно патрулируют парки, леса и ООПТ для выявления случаев несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах. Также круглосуточно в городе дежурят более 80 расчетов поливомоечной техники.

Также приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров в ТиНАО. Специалисты обустроили здесь противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, сделали опашку вдоль населенных пунктов, обследовали места забора воды для авиационной техники и организовали противопожарное водоснабжение в маловодных районах.