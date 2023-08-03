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НовостиОбщество3 августа 2023 12:47

На природных и лесопарковых территориях Москвы усилили пожарную безопасность из-за жары

Пожарные и спасатели патрулируют зоны с высоким риском возгораний
Мила ГЕНЬ
На природных и лесопарковых территориях Москвы усилили пожарную безопасность из-за жары

На природных и лесопарковых территориях Москвы усилили пожарную безопасность из-за жары

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На природных территориях и в лесопарковых зонах Москвы из-за сильной жары усилили пожарную безопасность. Особенно серьезные меры приняли в ТиНАО, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Напомним, до 7 августа в Москве прогнозируют жару до +35 градусов.

Спасатели и пожарные регулярно патрулируют парки, леса и ООПТ для выявления случаев несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах. Также круглосуточно в городе дежурят более 80 расчетов поливомоечной техники.

Также приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров в ТиНАО. Специалисты обустроили здесь противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, сделали опашку вдоль населенных пунктов, обследовали места забора воды для авиационной техники и организовали противопожарное водоснабжение в маловодных районах.