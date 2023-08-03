Мошенники обманули предпринимателя из Москвы на 6,5 миллиона рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

У индивидуального предпринимателя из Москвы мошенники похитили 6,5 млн рублей под предлогом перезаключенная договора на обслуживание счета ИП. Как рассказали в прокуратуре столицы, аферисты позвонили бизнесмену под видом сотрудника банка.

28-летнему предпринимателю позвонил незнакомец. Он представился сотрудником банка и сообщил, что возникла необходимость перезаключить договора на обслуживание счета, принадлежащего мужчине ИП. К новому счету оказалась якобы подключена дополнительная услуга. Чтобы отключить ее дистанционно нужно было назвать код из сообщения — что молодой человек и сделал.

Сразу после этого мужчине стали поступать сообщения с уведомлениями о списании денег со счета, а собеседник положил трубку. Мошенники перевели себе 6,5 млн рублей. С учетом комиссий за переводы предприниматель потерял 7,2 млн рублей.

В прокуратуре Москвы в очередной раз напомнили, какие действия отличают аферистов от настоящих специалистов банков. Так, последние никогда не спрашивают номер карты, коды из поступивших сообщений, трехзначный код с обратной стороны карты. Также только мошенники просят перевести деньги на «безопасный счет» или снять их со счета и передать курьеру. Кроме того, настоящие сотрудники банки не будут просить клиента устанавливать какие-либо приложения или менять номер онлайн-банка. Стоит положить трубку и если собеседник сообщает, что планирует передать трубку сотруднику правоохранительных органов.

Ранее KP.RU писал, что мошенники убедили пенсионерку из Москвы продать квартиру и похитили у нее 7,8 млн рублей.