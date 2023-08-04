Два грузовика столкнулись на Бакинской улице в Москве

На месте ДТП работали оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Бакинской улице в районе дома 27 произошла авария: столкнулись две фуры. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта утром 4 августа.

Один грузовой автомобиль остановился, а другой на высокой скорости врезался в него. На месте происшествия работали оперативные службы города, в частности сотрудники полиции и скорая помощь. Инспекторам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение на участке было затруднено в сторону центра, автомобилистов просили выбирать пути объезда. Через час проезжую часть освободили.

Ранее KP.RU писал, что в Москве водитель «Ягуара» ночью на зебре сбил пешехода на самокате. Пострадавшим оказался 17-летний подросток, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Детали ДТП устанавливают правоохранители.