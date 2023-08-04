Два грузовика столкнулись в районе Рижского вокзала в Москве

Движение по ТТК затруднено Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на 1-й Рыбинской улице у дома 1А – внутренняя сторона ТТК в– произошла авария. Столкнулись два грузовых автомобиля, сведения о пострадавших уточняются, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта утром 4 августа.

Судя по кадрам с места происшествия, один из участников ДТП – грузовик коммунальных служб. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение по Третьему транспортному кольцу (ТТК) затруднено. Автомобилистам советуют объезжать этот участок.

Ранее KP.RU писал, что два грузовых автомобиля столкнулись на Бакинской улице в Москве. Сведения о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП было затруднено, через час проезжую часть освободили.