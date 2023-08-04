Переменная облачность и до +30 градусов ожидаются в Москве 4 августа

Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба Фото: Андрей ЗАМАХИН

В Москве в пятницу, 4 августа, прогнозируется переменная облачность, обойдётся без дождей. Днем воздух прогреется до плюс 28-20 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба, что немного ниже нормы. В городе будет дуть южный юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

В ночь на субботу в столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 3- 8 м/c. Ночь будет душной – столбики термометров покажут плюс 17-19 градусов. Днем 5 августа в Москве будет еще жарче – плюс 29-31 градуса. Дожди не прогнозируются.

Ранее KP.RU писал, что Роман Вильфанд спрогнозировал 34-градусную жару в столичном регионе с 6 августа. Температурный фон будет немного выше нормы.