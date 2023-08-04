Спасатели усилили контроль безопасности на водоемах Москвы из-за жары

Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов Фото: Городское хозяйство Москвы

В Москве из-за аномальной жары спасатели усилили патрулирование на городских водоемах. Под особым контролем находится Москва-река, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства.

Всего в городе работают 25 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми: на Москве-реке – 13, на внутренних водоемах – 10, на Химкинском водохранилище – 2.

Кроме того, ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 70 спасателей, из-за жары их число увеличилось до почти до 100. Они проводят профилактические беседы с отдыхающими, и патрулируют береговую линию, выявляют нарушения.

В КГХ добавили, что в предстоящие выходные в Москве ожидается жара до плюс 30-35 градусов.

Ранее KP.RU писал, что пожарную безопасность усилили на природных и лесопарковых территориях Москвы из-за 30-градусной жары.