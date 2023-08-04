Неизвестные сообщили о «минировании» Останкинской башни в Москве

Анонимное сообщение поступило с угрозой взрыва Останкинской телебашни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анонимное сообщение поступило с угрозой взрыва Останкинской телебашни в Москве. Для проверки на место вызвали специалистов, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, несмотря на сообщение о «минировании», Останкинская башня работает в штатном режиме. Эвакуацию не проводят. Детали случившегося выясняются.

Напомним, с 2019 года анонимные сообщения об угрозе взрыва поступают в торговые центры, суды, почты, школы, магазины, вокзалы, станции метро, аэропорты и другие объекты инфраструктуры. Все вызовы были ложными.

Ранее KP.RU писал, что утром 4 августа Нагатинский районный суд Москвы эвакуировали из-за сообщения о «минировании». На месте происшествия работали специальные службы. Сведения о пострадавших не поступали.