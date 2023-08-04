Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 августа 2023 10:18

Дело возбудили после подрыва страйкбольной гранаты в иномарке в «Москва-Сити»

В результате инцидента никто не пострадал
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве после подрыва страйкбольной гранаты в машине Jaguar

В Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве после подрыва страйкбольной гранаты в машине Jaguar

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве после подрыва страйкбольной гранаты в машине Jaguar около «Москва Сити». Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, инцидент произошел вечером 3 августа в 1-м Красногвардейском проезде. Злоумышленник, угрожая пистолетом водителю, потребовал отвезти его куда он укажет. Автомобилист отказался выполнять его просьбу. После этого мужчина бросил в транспортное средство страйкбольную гранату и убежал. Никто не пострадал.

Через несколько часов нарушителя поймали на проспекте Вернадского и задержали. У него изъяли.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали мужчину, угрожавшего оружием в поликлинике. До выстрелов не дошло, так как на место прибыли полицейские. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.