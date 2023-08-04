Из-за жары в Москве пять раз проведут аэрацию воздуха

В выходные в Москве ожидается жара до +35 градусов Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Москве 4 августа из-за сильной жары проведут пять циклов аэрации. Работы будут выполнять до 20:00 каждые два часа, сообщили в официальном телеграм-канале Городского хозяйства столицы.

Горожанам рассказали, что при аэрации струи воды направляют вверх, тем самым они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта. Кроме того, с 21:00 до 06:00 в городе поливают деревья и клумбы.

Столичные коммунальщики постоянно мониторят температуры и состояние дорожного полотна. По прогнозам синоптиков, в выходные в столицу придет жара до плюс 30-35 градусов.

Ранее KP.RU писал, что «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве на 5 и 6 августа из-за жары. По области предупреждение будет действовать с 6 по 8 августа.