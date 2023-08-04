«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве на 5 и 6 августа из-за жары

В столице в выходные ожидается жаркая погода Фото: Евгения ГУСЕВА

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за аномальной жары, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

Так, в столице предупреждение будет действовать 5 и 6 августа – с 12:00 до 18:00. Столбики термометров покажут около плюс 30-33 градусов. По области предупреждение выпустили на 6-8 августа, местами ожидается до 35-36 градусов тепла.

Напомним, «оранжевый» – это третий уровень погодной опасности, при котором есть вероятность нанесения ущерба.

Ранее KP.RU писал, что столичные спасатели усилили контроль безопасности на Москве-реке и других городских водоемах из-за сильной жары. Также пожарную безопасность усилили на природных и лесопарковых территориях Москвы.