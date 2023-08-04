Водитель такси сбил пешехода на Севастопольском проспекте в Москве

Пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Севастопольском проспекте в районе дома 79 произошла авария: водитель такси сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На месте ДТП работают оперативные службы города, сведения о пострадавших уточняется. На видео, опубликованном столичным департаментом транспорта, видно, как мужчина перебегает проезжую часть и попадает под колеса авто. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение в районе аварии не затруднено.

Ранее KP.RU писал, что два грузовика столкнулись в районе Рижского вокзала в Москве. Движение по ТТК было затруднено, затем проезжую часть освободили. Сведения о пострадавших не поступали. На месте работали сотрудники оперативных служб.