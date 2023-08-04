Синоптик рассказал, когда в Москве отступит жара

К концу следующей недели температура опустится до +20 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве жара начнет спадать с вечера вторника, 8 августа, сообщает RT со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

По словам синоптика, из-за резкой смены погодных условий в столице могут пройти ливни с грозами, местами возможен град. Шувалов добавил, что в среду и четверг, 9 и 10 августа, температура воздуха опустится до плюс 22-24 градусов, а в пятницу и субботу столбики термометров покажут не выше плюс 20 градусов.

Метеоролог напомним, что в предстоящие выходные в Москву придет аномальная жара – воздух прогреется до плюс 36 градусов.

Ранее KP.RU писал, что «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за жары. В столице предупреждение будет действовать 5 и 6 августа, а по области – с 6 по 8 августа. Температура воздуха составит около плюс 30-36 градусов.