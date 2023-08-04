Пассажира с кокаином задержали в аэропорту Внуково

Фото: Официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

В Москве в аэропорту Внуково задержали пассажира с кокаином, им оказался уроженец Дагестана. Во время досмотра у мужчины нашли более 35 граммов наркотика, сообщили в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуру.

Уточняется, что мужчина прибыл в аэропорт, а затем приобрел наркотическое вещество для дальнейшего сбыта на территории Республики Дагестан.

По данному факту ЛО МВД России в аэропорту Внуково возбудили уголовное дело о покушении на сбыт кокаина. Обвиняемого задержали, свою вину он не признал. Фигуранта заключили под стражу на два месяца, расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что начальник участка и его заместитель украли три тонны проволоки со стройки у аэропорта Внуково. Злоумышленников задержали. Сумма материального ущерба составила 130 тысяч рублей.