Дорожный конфликт со стрельбой произошел на Моховой улице в центре Москвы

Один человек пострадал в дорожном конфликте со стрельбой в центре Москвы Фото: Артем КИЛЬКИН

В центре столицы на Моховой улице произошел дорожный конфликт со стрельбой. На месте происшествия работают полицейские, сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Москве

По предварительной информации, во время движения разборки устроили два автомобилиста, неожиданно один из водителей достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента. Пострадавшего направили в медицинское учреждение, информация о его состоянии не уточняется. На месте происшествия находятся оперативные службы города.

Правоохранители задержали 34-летнего мужчину, который устроил стрельбу на проезжей части, к него изъяли оружие. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что на Севастопольском проспекте в Москве водитель такси сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. На месте работали оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено не было.