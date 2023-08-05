Мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник на западе Москвы

Движение в районе аварии было затруднено Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве вечером 4 августа на Крылатской улице произошла авария: мотоциклист не справился с управлением и врезался в разделительный отбойник, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Байкер влетел в отбойник на огромной скорости. На месте происшествия работали оперативные службы города, сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Сведения о пострадавших уточняются.

В Дептрансе добавили, что движение в районе ДТП было затруднено, через три часа проезжую часть освободили. Автомобилистов просили выбирать пути объезда.

Ранее KP.RU писал, что в центре Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой. Один из автомобилистов пострадал, его госпитализировали в больницу. Мужчину, устроившего стрельбу, задержали. Правоохранители выясняют детали произошедшего.