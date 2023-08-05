Небольшая облачность и жара до +32 градусов ожидаются в Москве 5 августа

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в субботу, 5 августа, прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Днем в столице будет жарко – около плюс 30-32 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление повысится и составит 750 мм ртутного столба, что выше нормы. В городе будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 308 метров в секунду.

В ночь на пятницу характер погоды практически не изменится: ожидается небольшая облачность, без дождей. В столице будет довольно душно – плюс 18-20 градусов. Днем 6 августа температура воздуха прогреется до плюс 30-33 градусов. Обойдется без атмосферных осадков. Ветер юго-восточный 4- 9 м/c.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на 5 и 6 августа объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары. По области аналогичное предупреждение будет действовать с 6 по 8 августа: местами ожидается жара до плюс 36 градусов.