Терапевт Пивоварова посоветовала гипертоникам не выходить из дома в жару

Аномальная жара особенно опасна для детей и пожилых людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 30-градусную жару из дома лучше не выходить гипертоникам, людям с ожирением и заболеваниями щитовидной железы. Зной опасен для детей и пенсионеров, а также курильщиков, сообщает NEWS.ru со ссылкой на врача-терапевта Оксану Пивоварову.

«Аномальная жара особенно опасна для детей, пожилых, людей с обострившимися инфекциями, особенно по линии щитовидки. В группе риска гипертоники, граждане с ожирением, когда организм не может нормально себя охладить», - подчеркнула она.

По словам специалистки, на улице лучше выходить в головном уборе. Взрослым на солнце можно находиться до двух часов, а детям – не более одного часа под прямыми лучами.

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