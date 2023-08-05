Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе

К концу следующей недели температура воздуха опустится до +20 градусов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве аномальная жара смерится грозами. Температурный фон начнет снижаться в середине недели – с 9 августа, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на метеоролога Надежд Точенову.

По словам специалистки, в понедельник воздух в столице прогреется до 32 градусов тепла, обойдется без дождей. Во вторник в городе также будет довольно жарко – плюс 31 градус, однако местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха начнет понижаться со среды – столбики термометров покажут около плюс 27 градусов. Возможна гроза. В четверг в Москве вновь пройдут дожди, а воздух прогреется до плюс 28 градусов. В пятницу станет еще прохладнее – всего 17-20 градусов тепла, пройдут ливни.

Ранее KP.RU писал, что в москвичей предупредили о сильной жаре 5 августа. Жителей просят избегать перегрева на солнце, носить головные уборы и пить больше воды.