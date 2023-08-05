МЧС предупредило о сильной жаре в Москве 5 августа

В Москве в выходные ожидается аномальная жара Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в субботу ожидается аномальная жара – днем воздух прогреется до плюс 30-32 градусов, ночью столбики термометров покажут плюс 15-17 градусов, в центре города – плюс 19 градусов. Обойдется без дождей, предупредили в столичном главке МЧС России по Москве.

Горожанам рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить головные уборы и одежду из светлых и натуральных тканей, пить больше воды, надевать солнцезащитные очки. Жителей столицы призывают купаться только на специально оборудованных пляжах.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на 5 и 6 августа объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за летнего зноя. Аналогичное предупреждение будет действовать и по области – с 6 по 8 августа. По словам синоптика Шувалова, жара начнет отступать вечером во вторник.