Легковушка перевернулась после ДТП на Рижской эстакаде в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Рижской эстакаде произошла авария: столкнулись два автомобиля, от удара один из них перевернулся, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 5 августа.

На представленных кадрах видно, как легковушка врезается в автомобиль, а затем отлетает к отбойнику и опрокидывается. Информация о пострадавших уточнятся. На месте происшествия работают оперативные службы города, сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение по внутренней стороне ТТК в районе ДТП затруднено. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что в Москве байкер не справился с управлением и врезался в отбойник на полной скорости. Информация о состоянии мотоциклиста не уточнялась. Движение в районе аварии было затруднено. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.