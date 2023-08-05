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НовостиОбщество5 августа 2023 17:00

Москвичам рассказали, как помочь домашним питомцам пережить жару

В жару с животным нужно гулять рано утром или вечером
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Летом животным нужно давать много воды

Летом животным нужно давать много воды

Фото: Shutterstock

В Москве в ближайшие дни сохранится аномальная жара. В КГХ горожанам рассказали, как помочь домашним питомцам пережить летний зной.

Специалисты советуют регулярно проветривать комнаты, так как животному нельзя находиться в душном помещении. Питомцу нужно давать больше свежей воды, менять корм, гулять с ним только утром или вечером. Кроме того, в жару животных нельзя оставлять в припаркованной машине.

Питомцу нельзя сбривать шерсть, так как она выполняет функцию терморегулятора и защищает от перегрева и переохлаждения. Также не стоит купать кошек, морских свинок, хомяков и кроликов, а в террариуме у рептилий нужно отключить обогревающие лампы.

Ранее KP.RU писал, что терапевт Пивоварова посоветовала гипертоникам не выходить из дома в жару. Зной также опасен для курильщиков, детей, пенсионеров, людей с ожирением и заболеваниями щитовидки.