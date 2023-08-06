Жара до +34 градусов ожидает москвичей 6 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Гидрометцентра прогнозируют температуру воздуха 6 августа, в воскресенье, в Москве на уровне 32-34 градуса выше нуля. Жара будет сопровождаться полным отсутствием осадков, следует из данных на сайте синоптической организации.

Днем, а затем и ночью, ожидают небольшую облачность. Ветер будет дуть с юго-востока. Днем его скорость составит 4-9 метров в секунду, а ночью — 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление в светлое время суток составит 751 миллиметр ртутного столба, что немного превышает норму. К вечеру оно опустится до оптимальных 749 миллиметров ртутного столба.

Напомним, что МЧС предупреждало о сильной жаре в Москве. По данным синоптиков, на которые опирались спасатели, температура воздуха до +34 градусов продлится до 7 августа. С 8 числа она начнет понемногу снижаться до более комфортных значений.