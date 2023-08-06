Синоптик Тишковец: температура в Москве 6 августа превысит норму на 10 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале сообщил, что воздух в столичном регионе 6 августа прогреется выше +30 градусов. В столице ожидают превышение климатической нормы на 10 градусов.

Как уже ранее писал KP.RU, в воскресенье, 6 августа, в Москве и Подмосковье установится малооблачная сухая погода. Также ожидается первая в этом сезоне 30-градусная жара. Воздух прогреется и выше — до +34. Температурный фон будет аномально высоким и на 10 градусов превысит положенную в августе климатическую норму, отметил Евгений Тишковец.

Превышение отметки в 30 градусов в этот день за последние 75 лет на базовой метеостанции ВДНХ фиксировали трижды: в 2010 году установили рекорд в +37,3 градуса, в 2014 году было +30,4, а в 2022 году — +31,7.