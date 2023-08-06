Сергей Собянин рассказал об уничтожении направлявшегося в сторону Москвы беспилотника Фото: REUTERS

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в воскресенье, 6 августа, рассказал об уничтожении БПЛА, который направлялся в сторону столицы. Глава города поблагодарил военных, которые успешно предотвратили атаку.

По словам Собянина, произошел инцидент в 11 утра. Военные перехватили дрон до того, как тот достиг столицы. Пострадавших нет.

— Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы, — написал Сергей Собянин.

Ранее KP.RU писал, что украинские беспилотники дважды атаковали башни делового центра «Москва-Сити». В обоих случаях никто не пострадал, здания получили незначительные повреждения.