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НовостиОбщество6 августа 2023 9:21

Сергей Собянин рассказал об уничтожении направлявшегося в сторону Москвы беспилотника

Военные успешно отразили атаку
Мила ГЕНЬ
Сергей Собянин рассказал об уничтожении направлявшегося в сторону Москвы беспилотника

Сергей Собянин рассказал об уничтожении направлявшегося в сторону Москвы беспилотника

Фото: REUTERS

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в воскресенье, 6 августа, рассказал об уничтожении БПЛА, который направлялся в сторону столицы. Глава города поблагодарил военных, которые успешно предотвратили атаку.

По словам Собянина, произошел инцидент в 11 утра. Военные перехватили дрон до того, как тот достиг столицы. Пострадавших нет.

— Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы, — написал Сергей Собянин.

Ранее KP.RU писал, что украинские беспилотники дважды атаковали башни делового центра «Москва-Сити». В обоих случаях никто не пострадал, здания получили незначительные повреждения.