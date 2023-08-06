Метеобюро Москвы: 6 августа стал самым жарким днем лета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый жаркий день лета зафиксировали в Москве. На главной городской метеостанции (ВДНХ) к полудню воскресенья, 6 августа, зарегистрировали температуру в 30,5 градуса выше нуля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро столицы.

Превышение отметки в 30 градусов в Москве зарегистрировали впервые за сезон. При этом, в центре города, на улице Балчуг, в 12:00 воздух прогрелся уже до +31,1 градуса.

Как писал ранее KP.RU, с таким показателями 6 августа 2023 года попадет в историю: рекорд дня был установлен в 2010 году, когда воздух прогрелся до 37,3 градуса. Затем идет 2022 год с +31,7 градуса. При этом на первом месте 2023 год не окажется.

Синоптик Евгений Тишковец также сообщал, что температура воздуха в Москве в воскресенье окажется выше нормы на 10 градусов.