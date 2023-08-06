Синоптик Тишковец спрогнозировал грозы с ливнями на будущей неделе Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец во время эфира на радио «Комсомольская правда» рассказал, что аномальная жара, которая установилась в регионе, начнет уходить уже на следующей неделе. В Москву придут ливни с грозами, а температура будет снижаться на ежедневно на один градус — пока не достигнет нормальных для августа в столице значений.

Последним аномально жарким и сухим днем станет понедельник, 7 августа. Термометры в этот день также покажут более 30 градусов выше нуля.

— Начиная со вторника, и до следующих выходных атмосфера станет нестабильной, в небе появятся башенки кучево-дождевых облаков, которые будут сопровождаться мозаичными дождями, грозами. Это, естественно, освежит воздух. Во вторник у нас 24-29, и с каждым днем показания термометров будут сбрасывать по одному градусу и к концу недели вернутся в климатическое русло августа, то есть это +19-24 днем, по ночам посвежеет до +11-16, — поделился прогнозами метеоролог.

Самые обильные дожди пройдут в столицу в пятницу и в субботу, 11-12 августа. В эти дни выпадет от 15 до 30 мм и 13-18 мм осадков соответственно.

Евгений Тишковец добавил, что до конца августа уже не стоит ждать настолько жаркой погоды. При этом до середины сентября в столице будет по-летнему тепло и комфортно. Также начало осени ожидают сухим, с дефицитом осадков.

Ранее KP.RU писал, что 6 августа стал самым жарким днем текущего сезона.