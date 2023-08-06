В Москве прошел главный смотр собак корги

Фото предоставлено пресс-службой чемпионата

К юбилейной выставке организаторы готовились с особой тщательностью: дело не только в рекордном количестве участников (в этом году четвероногих друзей было свыше 200), но и в том, что на мероприятии предполагалось участие судей Российской кинологической федерации, крупнейшей в стране (число членов превышает 5 млн человек).

Участие в выставке не только просто вопрос престижа: победители в различных номинациях проходили строгий судейский отбор, чтобы подтвердить или получить статус чемпиона страны. Это значит, что владельцы собак могли претендовать на высший уровень признания своих питомцев.

Организаторами мероприятия выступила «Лига любителей породы вельш корги пемброк» - одна из ведущих ассоциаций в России, объединяющей почитателей знаменитой породы (за 24 год своего существования из ее рядов вышло более 500 чемпионов). Со-организатор – региональная общественная организация содействия защите животного мира "Найди друга" - команда единомышленников, которая помогает бездомным животным обрести дом и уют. Благодаря организации сотни собак и кошек нашли себе новый дом. Представители «Найди друга» рассказали на выставке, что в будущем планируют построить Адаптационный центр для бездомных животных.