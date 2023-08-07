Москвичей 7 августа ждет 33-градусная жара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в понедельник, 7 августа, прогнозируют жаркую погоду без осадков. На небе возможны редкие облака, а температура воздуха составит от +31 до +33 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Ветер в дневное время будет дуть с юго-востока со скоростью 15-10 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. К вечеру шквалистость закончится, в то время, как остальные параметры не изменятся.

Ночью воздух остынет до 18-20 градусов выше нуля. Ожидается облачное небо с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.

Атмосферное давление в течение дня будет падать. Днем прогнозируют 747 мм ртутного столба, а ночью всего 743. При этом оба значения ниже нормы.

Синоптик Тишковец рассказал KP.RU, что уже в ближайшие дни жару в столице сменят дожди с ливнями. Температура будет постепенно снижаться.