Синоптик Леус: в Москве 7 августа прошла вторая за лето тропическая ночь Фото: REUTERS

В Москве с 6 на 7 августа состоялась еще одна «тропическая» ночь. Температура воздуха в столице не опускалась ниже отметки в +20 градусов. Это вторая такая ночь в 2023 году, рассказал ведущий синоптик прогностического центра «Фобос» Михаил Леус.

— На метеостанции ВДНХ минимум составил +20,6 градуса. Это уже вторая «тропическая» ночь в летнем сезоне — 7 июля температура воздуха была ещё выше — +21,8 градуса. По прогнозам, и предстоящая ночь будет очень теплой, столбики термометров остановятся у отметок в +20...+22 градуса, — написал синоптик в своем телеграм-канале.

Напомним, что жарким будет и день: 7 августа в столице ожидают 31-33 градуса выше нуля. При этом будет малооблачно и сухо. Ночью пойдет небольшой дождь, который останется в Москве на всю неделю.