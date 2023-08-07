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НовостиОбщество7 августа 2023 8:16

Во Внуково мужчина попытался вылететь в Турцию с двухкилограммовой золотой цепью на шее

Гражданин Армении уверял, что ее стоимость не превышает 50 тысяч рублей, в то время как эксперты оценили ее в 9 миллионов
Мила ГЕНЬ
Во Внуково мужчина попытался вылететь в Турцию с двухкилограммовой золотой цепью на шее Фото: пресс-служба ФТС

Во Внуково мужчина попытался вылететь в Турцию с двухкилограммовой золотой цепью на шее Фото: пресс-служба ФТС

Таможенники Внуково задержали пассажира с двухкилограммовой золотой цепью на шее. Мужчина собирался вылететь в Турцию, а привлек внимание проверяющих одеждой не по погоде и тем, что сильно нервничал. Об этом KP.RU рассказали в Федеральной таможенной службе.

32-летний гражданин Армении собирался пройти через «зеленый» коридор. Когда же таможенники обратили на него внимание, в ходе устного опроса пассажир предъявил инспекторам цепь из металла желтого цвета. Украшение состояло из соединенных между собой крупных шайб. Мужчина попытался заверить, что это цепь для повседневного использования, которую он якобы купил за 50 тыс. рублей.

Проведенная экспертиза установила, что цепь на 99,9% состоит из золота 999 пробы. Ее вес составил почти два килограмма, а стоимость оценили в 9 млн рублей.

Товар изъяли. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. Владельцу двухкилограммового украшения грозит до 7 лет заключения.

Ранее KP.RU сообщал, что во Внуково прибывший из ОАЭ иностранец попытался провезти в трусах более 60 бриллиантов.