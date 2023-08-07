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НовостиПроисшествия7 августа 2023 12:17

Следствие просит арестовать мужчину, который пьяным сбил насмерть ребенка на севере Москвы

После ДТП мужчина уехал с места аварии, позже его задержали
Мила ГЕНЬ
Следствие просит арестовать мужчину, который пьяным сбил насмерть ребенка на севере Москвы

Следствие просит арестовать мужчину, который пьяным сбил насмерть ребенка на севере Москвы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следствие ходатайствует об аресте мужчины, которого обвиняют в смертельном ДТП на севере Москве. В пьяном виде он сел за руль и сбил шестилетнего мальчика. После этого мужчина сбежал с места аварии, напомнили в Следственном комитете России по столице.

Речь идет о ДТП, которое случилось 6 августа 2023 года. Водитель автомобиля «Шкода» на Кронштадском бульваре наехал на ребенка и сбежал. Шестилетний мальчик погиб на месте происшествия в автомобиле скорой медицинской помощи.

Позже 45-летнего водителя задержали. Оказалось, что в момент аварии он был пьян, поэтому и решил уехать. Свою вину мужчина признал и раскаялся.

Возбуждено уголовное дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть. Следствие назначит ему психолого-психиатрическую экспертизу, также планируется провести и техническое обследование автомобиля. На время расследования обвинение просит заключить фигуранта под стражу.