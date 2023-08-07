Следствие просит арестовать мужчину, который пьяным сбил насмерть ребенка на севере Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следствие ходатайствует об аресте мужчины, которого обвиняют в смертельном ДТП на севере Москве. В пьяном виде он сел за руль и сбил шестилетнего мальчика. После этого мужчина сбежал с места аварии, напомнили в Следственном комитете России по столице.

Речь идет о ДТП, которое случилось 6 августа 2023 года. Водитель автомобиля «Шкода» на Кронштадском бульваре наехал на ребенка и сбежал. Шестилетний мальчик погиб на месте происшествия в автомобиле скорой медицинской помощи.

Позже 45-летнего водителя задержали. Оказалось, что в момент аварии он был пьян, поэтому и решил уехать. Свою вину мужчина признал и раскаялся.

Возбуждено уголовное дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть. Следствие назначит ему психолого-психиатрическую экспертизу, также планируется провести и техническое обследование автомобиля. На время расследования обвинение просит заключить фигуранта под стражу.