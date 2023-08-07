На проспекте Генерала Дорохова в Москве столкнулись шесть автомобилей Фото: Департамент транспорта Москвы

На проспекте Генерала Дорохова, в районе дома 65 по Бережковской набережной в Москве, столкнулись шесть автомобилей. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Подробности случившегося пока неизвестны. Обстоятельства аварии и информацию о пострадавших уточняют. Движение в районе происшествия незначительно затруднено.

Ранее KP.RU писал, что следствие просит арестовать мужчину, который сбил насмерть шестилетнего мальчика на севере Москвы. Ребенок умер в машине скорой помощи. Авария произошла вчера вечером на Кронштадском бульваре. После того, как водитель иномарки наехал на юного пешехода, он уехал с места ДТП. Когда его поймали, стали понятны причины такого поведения: мужчина был пьян.