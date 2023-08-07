Мумифицированное тело режиссера театра Светланы Джимбиновой нашли в ее квартире в Москве

В квартире на Университетском проспекте в Москве нашли тело театрального режиссера Светланы Джимбиновой. Труп уже частично мумифицировался. Следствие выяснило, что умерла деятель культуры еще в 2022 году, рассказали KP.RU в правоохранительных органах.

Шумиху подняли соседи Джимбиновой. Они вызвали полицию из-за долгого отсутствия женщины. Вскрыв дверь, правоохранители обнаружили тело пенсионерки (женщина родилась в 1940 году. Эксперты отмечают, что смерть режиссера носила естественных характер, следов насилия не обнаружено.

За свою карьеру Светлана Джимбмнова поставила шесть спектаклей в театре имени Евгения Вахтангова, а также срежиссировала фильмы-спектакли: «Золушка», «Кот в сапогах», «Про Ивана-не-Великана» и другие.

Ранее KP.RU сообщал, что труп пенсионерки полтора года пролежал в квартире на юго-западе Москвы.