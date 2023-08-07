Двое рабочих пострадали при взрыве газового баллона при разгрузке «газели» Фото: прокуратура Москвы

В Москве возле пункта приема черного металла во время разгрузки газовых баллонов из «газели» взорвался один из них. В результате инцидента пострадали двое рабочих. Один из них позднее скончался, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в Ильменском проезде.

В прокуратуре Москвы сообщили, что ведомство выясняет подробности происшествия. По их данным пострадавший только один. Организована доследственная проверка.

Ранее KP.RU рассказывал, что рабочий погиб после падения строительного лифта на юго-западе Москвы. Инцидент произошел на строительном объекте на улице Кедрова. При проведении монтажных работ в лифтовой шахте с высоты упали двое рабочих, один из них погиб на месте от полученных травм. Второго госпитализировали.