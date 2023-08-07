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НовостиПроисшествия7 августа 2023 16:10

Двое рабочих пострадали при взрыве газового баллона при разгрузке «газели»

Один из пострадавших скончался
Мила ГЕНЬ
Двое рабочих пострадали при взрыве газового баллона при разгрузке «газели»

Двое рабочих пострадали при взрыве газового баллона при разгрузке «газели»

Фото: прокуратура Москвы

В Москве возле пункта приема черного металла во время разгрузки газовых баллонов из «газели» взорвался один из них. В результате инцидента пострадали двое рабочих. Один из них позднее скончался, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в Ильменском проезде.

В прокуратуре Москвы сообщили, что ведомство выясняет подробности происшествия. По их данным пострадавший только один. Организована доследственная проверка.

Ранее KP.RU рассказывал, что рабочий погиб после падения строительного лифта на юго-западе Москвы. Инцидент произошел на строительном объекте на улице Кедрова. При проведении монтажных работ в лифтовой шахте с высоты упали двое рабочих, один из них погиб на месте от полученных травм. Второго госпитализировали.