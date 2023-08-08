Небольшой дождь и жара до +27 градусов ожидаются в Москве 8 августа

В Москве прогнозируется жаркая, но дождливая погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве во вторник, 8 августа, прогнозируется облачна погода с прояснениями, небольшой дождь, - местами умеренный. Днем воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба, что ниже нормы. В городе будет дуть юго-восточный ветер с переходами на западный со скоростью 5-10 метров в секунду, во время дождя – до 15 метров в секунду.

В ночь на среду характер погоды практически не изменится: ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Столбики термометров покажут плюс 15-17 градусов. Днем 9 августа в столице вновь пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха составит плюс 24-26 градусов. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 7 августа прошла вторая за лето тропическая ночь. Столбики термометров не опускались ниже плюс 20 градусов.