Пельмешка, Муся и Барсик: стало известно, каким именами чаще всего москвичи называют кошек

Москвичи чаще всего называют кошек Муся и Василиса, а котов – Барсик. Однако встречаются и необычные клички, например, Пельмешка и Тимон, сообщили на сайте столичной мэрии.

В Москве владельцы домашних животных могут воспользоваться новыми цифровыми сервисами, предложенными на портале mos.ru. Среди них - онлайн-запись к ветеринару и доступ к электронной амбулаторной карте питомца, вызов специалиста на дом и прочее.

Всего в столице доступно более 15 видов ветеринарных услуг. Самая популярная из них – это запись питомца на вакцинацию: в 2023 году ею воспользовались уже 28 тысяч человек. Кроме того, животных часто записывают на консультации.

Как писал KP.RU, ранее москвичам рассказали, как помочь домашним питомцам пережить жару. С животным нужно гулять только рано утром или вечером.