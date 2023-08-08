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НовостиПроисшествия8 августа 2023 8:54

Росгвардейцы задержали наркоторговца с 10 кг гашиша в Москве

По данному факту возбудили уголовное дело
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Приезжие организовали канал поставки наркотиков в столичный регион

Приезжие организовали канал поставки наркотиков в столичный регион

Фото: Предоставлено Росгвардией

В Москве сотрудники Росгварции задержали наркоторговца с 10 килограммами гашиша, По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств, сообщили в пресс-службе федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Как выяснилось, уроженцы стран зарубежья организовали канал поставки в столичный регион наркотиков. Затем запрещенные вещества переправлялись в другие субъекты РФ автомобильным и железнодорожным транспортом. Одного из злоумышленников поймали, у него нашли 10 кг гашиша в продуктовых пакетах. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в аэропорту Внуково задержали пассажир с кокаином. Мужчина приобрел наркотик для дальнейшего сбыта на территории Дагестана. Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Мужчина свою вину не признал.