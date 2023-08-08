«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за ливня с грозой 8 и 9 августа

В Москве ожидается дождь с грозой и градом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя с грозой, градом и сильным ветром. В непогоду порывы будут достигать до 17 метров в секунду, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

Так, предупреждение о грозе будет действовать в столице с 21:00 8 августа до 21:00 9 августа, а о ливне, граде и ветре – с 09:00 до 21:00 9 августа. Аналогичное предупреждения выпустили и по области. Напомним, «желтый» — второй уровень, означающий потенциально опасную погоду.

Во время непогоды жителей просят быть внимательными и осторожными, обходить шаткие конструкции, не прятаться от дождя под деревьями. Автомобилистов просят избегать резких маневров, не превышать скорость держать дистанцию.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Тишковец спрогнозировал грозы с ливнями в Москве на этой неделе. По его словам, к выходным температура вернется к климатической норме.